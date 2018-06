Politie arresteert Oostendse 'Spiderman' (24) die over daken liep BB

20 juni 2018

17u39

Bron: Eigen berichtgeving 3 De politie heeft deze ochtend een 24-jarige man opgesloten in de cel nadat hij over de daken liep langs de Visserskaai en in de Kaaistraat in Oostende. "Dit is mijn hobby", verklaarde de man aan de politie.

Volgens commissaris Carlo Smits belden rond 7 uur deze ochtend verschillende voorbijgangers de noodcentrale toen ze hem bezig zagen. "De man trok zich op via balkons, uitsteeksels in de gevels en regenpijpen. Hij bracht zijn eigen leven in gevaar. In eerste instantie kon de patrouille niemand aantreffen, maar even later werd de betrokkene dan toch gezien op straat", aldus Smits.

De Oostendse 'Spiderman' is geen onbekende voor de politie. "De man was zeer opgewonden en voor geen rede vatbaar. Hij werd enkele uren van zijn vrijheid beroofd om terug bij zinnen te komen."