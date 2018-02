Politie arresteerde vorig jaar 410 voortvluchtige criminelen, ook drie zware jongens van 'Most Wanted'-lijst rvl

07 februari 2018

12u42

Bron: Belga 0 Vorig jaar zijn 410 voortvluchtige criminelen gearresteerd, en ook verschillende veroordeelden die op "Belgium's Most Wanted"-lijst stonden. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag. Een woordvoerder van de federale politie preciseert dat vorig jaar drie van de meest gezochte veroordeelden opgepakt konden worden.

Het gaat om Jamal El Hayani, die deel uitmaakte van een organisatie die vervalste documenten im- en exporteerde voor mensenhandel, Aza Petrovic, die veroordeeld werd voor diefstal met geweld en gijzeling, en Mustapha Lahnachi, die in maart 2009 met twee kompanen ontsnapte uit de gevangenis van Itter en daarbij een cipier bedreigde.

In 2016, het jaar dat de lijst publiek werd gemaakt, kliste de politie twee andere veroordeelden die op de lijst stonden: Marc De Block, in 2010 veroordeeld voor drugsfeiten, en Gabriel Fodderie, die gezocht werd na een veroordeling bij verstek voor doodslag in 2009. Begin 2018 nog gaf Artur Nawrocki, een van de kopstukken van een MDMA-bende, zichzelf aan bij de politie.

Behalve deze 'grote vissen' werden vorig jaar ook 410 'kleine garnalen' gesnapt. Het Fast-team van de politie arresteerde 62 van hen. De anderen belandden in de cel door medewerking met lokale politiezones.