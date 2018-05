Politie al sinds vrijdag op zoek naar meisje (15) uit Turnhout HR

15 mei 2018

15u37

Bron: Opsporingsbericht 0 Een 15-jarig meisje uit Turnhout is vermist. De politie en het parket zijn al sinds vrijdag 11 mei op zoek naar de tiener.

Iman Mohamed Dierckx is 15 jaar oud, maar lijkt 18 jaar. Ze heeft lang zwart haar en is 1,70 meter groot. Ze droeg een zwarte trui met daarop het opschrift 'Thrasher', en een blauw t-shirt met ook daarop 'Thrasher'. Ze heeft zwarte schoenen aan van het merk Vans. Wie de vermiste ziet of gezien heeft, kan de politie van Turnhout bellen op het gratis telefoonnummer 0800/25101.