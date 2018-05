Politie achtervolgt automobilist na vluchtmisdrijf in Wetteren

Didier Verbaere

18 mei 2018

17u26

Bron: Eigen berichtgeving

14

Op het kruispunt 't Strop in Massemen, een deelgemeente van Wetteren, is omstreeks 16.30 uur een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een jonge bestuurder in een Renault Clio werd er op het kruispunt frontaal aangereden door een bestuurder in een Golf.