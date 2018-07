Politie-achtervolging in Luik loopt uit de hand: 21-jarige man opgepakt voor poging tot doodslag

JM

29 juli 2018

17u58

Bron: Belga

0

Een 21-jarige man is zaterdagavond in Luik opgepakt voor kwaadwillige inbreuken op het verkeersreglement, gewapende weerspannigheid en poging doodslag op een politie-agent. Dat is vernomen van het parket van Luik. De jonge bestuurder onttrok zich aan een controle en snelde weg.