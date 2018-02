Politie Aalst zoekt rokende inbreker mvdb

01 februari 2018

11u36

Bron: Politie Aalst 4 De politie van Aalst heeft vandaag beelden verspreid van een inbreker die in de nacht van 4 op 5 november 2017 toesloeg in het centrum van de carnavalstad. De dader pleegde vier inbraken in handelspanden en werd uitgebreid gefilmd door de bewakingscamera’s.

De man komt voor de eerste maal in beeld om 00. 31 uur toen hij van Het Vredeplein richting de Vrijheidsstraat stapte. Kapsalon 'Belisima' was zijn eerst doel, maar daar is het alarm afgegaan. Hij trok dan maar naar een kledingzaak en een schoenwinkel in de Molenstraat. Bij de kledingzaak heeft de verdachte daadwerkelijk ingebroken en buit gemaakt. In de schoenwinkel heeft hij ook ingebroken, maar daar is hij met lege handen moeten buiten gaan. Hij werd wel zeer goed gefilmd.

Om 05.51 uur stapte de dader vanuit de Nieuwstraat naar het café 'New Six' en trachtte de toegangsdeur te forceren. Om 05.56 uur kwam hij terug en stapte hij het café effectief binnen. Hij vluchtte snel weg toen het alarm afging.

De dader is blank en droeg die avond een donkerkleurige doorstikte jas met bruine schouderstukken en sportschoenen met een witte zool. Hij heeft ook een inbrekerstas bij zich met een schouderriem. Opvallend is zijn kalende kruin, deze is goed zichtbaar op de beelden. De man is roker en hij rookt steeds links.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via e-mail.