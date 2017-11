Politicus Hicham El Mzairh: “Jullie behoren niet tot de Marokkaanse gemeenschap, jullie horen tot de ‘gemeenschap van eikels'” Kristof Aerts

09u56 0 rv / Belga Hicham El Mzairh over de relschoppers in Brussel: “Jullie behoren niet tot de Marokkaanse gemeenschap, jullie horen tot de ‘gemeenschap van eikels’” “Jullie behoren niet tot de Marokkaanse gemeenschap, jullie horen tot de ‘gemeenschap van eikels’.” Dat zegt de Antwerpse politicus Hicham El Mzairh (41) na de rellen in Brussel van zaterdagavond en de onlusten in andere steden, zoals Genk. “De relschoppers hebben gewacht op een moment om toe te slaan, met voetbal had dat helemaal niets meer te maken.”

Hicham El Mzairh is politicus van sp.a in Antwerpen. In een verleden was hij adviseur van Monica De Coninck, toen ze minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg was. Met afschuw reageert hij op de rellen in Brussel en hij haalt hard uit. Zaterdagavond was Hicham El Mzairh in Brussel.

“Hoera! Marokko heeft gewonnen en speelt volgend jaar op het WK in Rusland”, zegt El Mzairh. “Dat mag gevierd worden. Ik was zaterdag in Bozar in Brussel. Toen ik daar vertrok, passeerde ik auto’s die toeterend door de straten reden. Families, gezinnen met kinderen, mannen en vrouwen die de overwinning van Marokko uitbundig vierden in een opperbeste sfeer, maar dan is er een groep crapuul van zo’n 100-tal jongeren die alles verpest heeft. Ze heeft de politie uitgedaagd en is dan achter de vrouwen, kinderen en families gaan staan. Om hen erbij te betrekken, alsof ze één groep vormden, terwijl zij er helemaal niets mee te maken hadden.”

RV

Groep criminelen

“Auto’s vernielen en in brand steken. Met stenen en eieren gooien naar politieagenten. Ruiten van winkels kapot slaan om die zaken te plunderen. Met voetbal of supporteren voor een land had het helemaal niets meer te maken. Dat is in mijn ogen niet anders dan een groep criminelen die een juist moment heeft afgewacht om toe te slaan en om bepaalde frustraties uit te werken.”

In zijn Facebookstatus zegt Hicham El Mzairh dat een Marokkaan respect draagt voor zijn medemens. “Ik weiger de relschoppers van zaterdagavond tot de Marokkaanse gemeenschap te rekenen”, vult hij aan. “Ze horen bij de ‘gemeenschap van de eikels’. Ik heb daar geen andere woorden voor.” Hij richt zich ook rechtstreeks tot de jongeren. “Het Marokkaanse elftal en het volk hebben jullie niet nodig om de overwinning te vieren. Wij hebben Ivoorkust verslagen, wij hebben de Ottomanen, de Romeinen en nazi-Duitsland verslagen. Wij hebben de Portugezen, de Fransen en de Spanjaarden op hun knieën gekregen. Zelfs de strijd tegen milieuvervuiling en uitdroging zijn we aan het winnen. Maar de strijd tegen jullie hardnekkig gedrag, moeten wij nog aangaan. Jullie gedrag behoort niet tot onze cultuur en geschiedenis.”

De strijd tegen jullie hardnekkig gedrag moeten wij nog aangaan. Jullie gedrag behoort niet tot onze cultuur en geschiedenis El Mzairh

El Mzairh beseft dat zijn uitspraken niet door iedereen binnen de Marokkaanse gemeenschap in dank zullen worden afgenomen. “Dat is dan maar zo. Dit geeft wel aan wat er ons over een half jaar te wachten staat als het Wereldkampioenschap echt van start gaat. We leven niet op een eiland. Wat er ergens anders in de wereld gebeurt, kan ook bij ons spelen. De politie denkt vaak te lokaal. Misschien moeten er supportersdorpen in steden gecreëerd worden om supporters en crapuul te onderscheiden.”

BELGA