Politicus Hervé Hasquin: “Het ontbreekt aan grote leiders binnen de MR” ttr

14 maart 2019

12u20

Bron: belga 0 Hervé Hasquin, de gewezen minister-president van de Franse gemeenschap, schetst een beenharde analyse van de toestand binnen zijn partij, de MR. In een interview met ‘Le Soir’ maakt Hasquin brandhout van voormalig partijvoorzitter Olivier Chastel. Die is "onzichtbaar" en zat daar omdat hij "zwak" was, luidt het. Hasquin betreurt ook dat er geen grote leiders rondlopen bij de Franstalige liberalen, zoals Jean Gol en Louis Michel indertijd.

Behalve politicus is Hasquin ook historicus en was hij rector aan de ULB. Hij verwijt de MR in de loop van de voorbije jaren verschillende keren de boot te hebben gemist, zoals die van het multiculturalisme, de migratie en de ecologie. Hasquin betreurt ook het vertrek van een aantal individuen, zoals Assita Kanko die onderdak heeft gevonden bij N-VA en François De Smet, de vroegere directeur van Myria, die op de Kamerlijst van DéFI staat.



"Wat me zorgen baart, is dat men die briljante geesten niet meer zoekt, en je krijgt de indruk dat ze hun plaats niet meer hebben binnen de MR", vindt Hasquin.

Partijvoorzitter

Hij is niet gekant tegen de terugkeer van premier Charles Michel als partijvoorzitter. Michel nam enkele weken geleden tijdelijk de fakkel over van Chastel. Op die manier kan hij de periode tot aan de verkiezingen in de actualiteit komen, aldus Hasquin.



"Ik wil niet dat de MR de verkiezingen verliest", benadrukt hij. "Maar een nederlaag kan ook louterend werken. Na een nederlaag ben je verplicht zaken te herstellen, opnieuw over de dingen na te denken en nieuwe gezichten op de voorgrond te plaatsen. Daarvoor is er nood aan een coherent verhaal, meer multiculturalisme, zich wat meer bezighouden met de sociologie van de grote steden, zowel in Brussel als in Wallonië. Want in Charleroi, is de score van de MR en Chastel catastrofaal."

In geval van een nederlaag is de verantwoordelijke al gevonden, gelooft Hasquin, namelijk Chastel, die daar al in toestemt.