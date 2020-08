Politicoloog Sinardet: “Formule met grootste politieke partijen is nu volwaardig uitgetest” SVM

Bron: Belga 0 "Er is nu tenminste een volwaardige poging gedaan om de grootste politieke partijen in beide landsdelen een regering op de been te laten brengen. En omdat dit mislukt is, wordt misschien een andere formule mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan paars-groen (groenen, socialisten en liberalen), Vivaldi (met christendemocraten erbij) of eventueel zelfs een Arizonacoalitie (zonder de groenen, maar met N-VA).” Dat zegt VUB-professor Dave Sinardet nu de coalitiepoging van Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) afgesprongen is.

Er was een fundamenteel probleem met de N-VA/PS-constructie, stelt Sinardet vast. "Er was dan wel een akkoord tussen die twee partijen, maar ze hebben over het hoofd gezien dat de rest ook iets moest binnenhalen. Als ze liberalen of groenen inhoudelijk tegemoet komen, stuikt het kaartenhuisje dat ze opgebouwd hebben in mekaar.”

Als er al iets positiefs uit deze saga te rapen valt, dan is het wel dat de dingen nu kunnen evolueren, vindt Sinardet. "De formule waar zovelen al vanaf het begin op aangedrongen hadden, is nu volwaardig uitgetest. Dit opent misschien een weg naar een andere coalitie.”

Initiatief bij Groen?

Heeft de politicoloog een advies voor de koning? "Hij zal allicht de partijvoorzitters bij zich roepen om te horen hoe zij de situatie nu inschatten. Een nieuwe opdracht voor iemand anders? De liberalen? Lachaert heeft al laten weten dat hij geen vragende partij is. De groenen misschien? Die zijn eigenlijk nog niet aan zet geweest, hoewel zij toch als enige stemmen gewonnen hebben bij de verkiezingen.”

Andere vraag: gaan de klassieke partijen niet de rekening gepresenteerd krijgen van de kiezer als die nog eens aan zet komt, met nog méér foertstemmen voor extremistische partijen? "Dat is een analyse die inderdaad al vaker is gemaakt", beaamt Sinardet. "De partijen zijn allemaal bezig de kiezer te overtuigen van hun gelijk in de hoop een procentje te winnen, maar zo verliezen ze allemaal samen wel fors aan geloofwaardigheid."

“Durf denken aan coalitie die onnatuurlijk lijkt”

De politicoloog wijst hierbij naar landen als Frankrijk, Italië en Duitsland, waar eenzelfde gevoel ontstaan is bij de kiezer. Dat leidt tot versnippering van het politieke landschap en winst voor nieuwe, vaak extreme of populistische partijen. "De kaarten worden ook in andere landen moeilijk gelegd door de kiezers. Maar soms leidt dat er ook toe dat men iets nieuws probeert. Kijk maar naar Oostenrijk, waar de rechtse conservatieven een coalitie hebben gevormd met de groenen. Misschien moet men bij ons ook eens durven denken aan een minderheidsregering of een op het eerste gezicht onnatuurlijk lijkende coalitie."

Zelfs de coronacrisis heeft de politici dus niet naar een regeringsvorming kunnen drijven. "Dat is een pijnlijke vaststelling," zegt Sinardet. “Al weet ik niet of een volwaardige regering anders zou gehandeld hebben dan de huidige. De Vlaamse regering heeft het er tijdens deze crisis ook niet bepaald beter van afgebracht dan de federale.”

Sinardets collega-politicoloog Carl Devos van UGent vat het in een tweet als volgt samen. "Corona is niet erg genoeg voor partijen om boven zichzelf te stijgen. Wat een dieptepunt van de Wetstraatpolitiek...”

Over een maand, als de premier het vertrouwen vraagt, wil men een nieuwe regering. 446 dagen na de verkiezingen weet men nog niet eens wie die kan vormen. Corona is niet erg genoeg voor partijen om boven zichzelf te stijgen. Wat een dieptepunt van de Wetstraatpolitiek … Carl Devos(@ devoscarl) link