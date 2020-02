Politicoloog Dave Sinardet over politieke impasse: “Druk ligt nu bij CD&V” LH

15 februari 2020

13u41

Bron: VTM NIEUWS 6 De politieke impasse is compleet sinds minister Koen Geens (CD&V) gisterenavond zijn opdracht teruggaf aan koning Filip, na verklaringen van PS-voorzitter Paul Magnette in verschillende media. De PS-voorzitter maakte duidelijk dat zijn partij niet zal regeren met N-VA. Hoe moet het nu verder? “De druk ligt nu bij CD&V”, zei politicoloog Dave Sinardet (VUB) deze middag in het VTM NIEUWS.

Na alle inspanningen van CD&V komt dat als “een domper”, zei voorzitter Joachim Coens deze ochtend op Radio 1 over de onverwachte wending in de federale formatie. “We hebben een kater overgehouden aan Valentijn”, aldus Coens nog. Volgens Sinardet was het “vrij voorspelbaar” dat de opdracht van Geens zou mislukken. “Er waren veel signalen dat het moeilijk zou worden om PS en N-VA samen te krijgen”, zegt Sinardet, die verwijst naar de conclusies van preformateurs Rudy Demotte (PS) en Geert Bourgeois vorig jaar en eerdere verklaringen van Magnette.

Dat Geens met een beschuldigende vinger naar de PS wijst, is volgens Sinardet ongetwijfeld een goede zaak voor N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Het heeft N-VA uit de wind gezet. Het is duidelijk dat de PS niet met N-VA wil regeren. Omgekeerd is dat niet zo duidelijk: sommigen willen het wel, anderen niet”, aldus Sinardet nog.

Drie opties

“De druk ligt nu bij CD&V”, legt Sinardet verder uit. “Er zijn niet veel opties meer: ofwel regeren zonder N-VA, maar dan moet CD&V een bocht nemen, ofwel nieuwe verkiezingen, ofwel een noodregering. In dat geval zou de huidige regering van lopende zaken aangevuld kunnen worden met enkele partijen en noodbeslissingen kunnen nemen.” Maar dat laatste scenario is volgens Sinardet geen goed idee. “Bovendien hebben de kiezers recht op een echte regering.”

Ook het scenario van nieuwe verkiezingen is niet eenvoudig, benadrukt Sinardet. “Daarvoor moet er in het parlement een meerderheid zijn. De parlementsleden moeten eigenlijk voor hun eigen ontslag stemmen zonder dat ze zeker zijn van herverkiezing. Ook hun partij moet daarmee instemmen. Bovendien zijn de partijen aan Vlaamse kant niet happig op nieuwe verkiezingen, omdat de anti-establishment-partijen Vlaams Belang en PVDA daarbij zouden winnen.”

Wat de volgende stap wordt in de zoektocht naar een federale regering is nog onduidelijk. Bij de PS en N-VA wil vandaag niemand reageren. Maandag zal de koning opnieuw consultaties aanvatten. “De partijvoorzitters zullen dit weekend tijd nemen om het stof te laten neerdalen en na te denken over de beste optie voor de toekomst”, besluit Sinardet.

LEES OOK: Onze opinie. Voor eens en voor altijd, CD&V: willen jullie onderhandelen over Vivaldi? (HLN+)