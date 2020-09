Politicoloog Dave Sinardet over het regeerakkoord: “Men is er in geslaagd uitgaven te beperken” HLA

30 september 2020

10u16

Bron: eigen berichtgeving 0 Politicoloog Dave Sinardet kon het inhoudelijke akkoord van de Vivaldi-coalitie al inkijken, en maakte al een eerste analyse over de belangrijkste punten uit dat akkoord . “We zullen de komende jaren moeten zien of al deze plannen echt haalbaar zijn”, zegt hij daarover.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De begroting was één van de belangrijkste vraagstukken waarover de regeringsonderhandelaars zich moesten buigen, en die gesprekken werden pas gevoerd tijdens de laatste onderhandelingsnacht. “Men is er toch in geslaagd om heel wat uitgaven te beperken en een aantal extra inkomsten te vinden, waardoor men maar drie à vier miljard nieuwe inkomsten nodig heeft in plaats van 10 à 11 miljard waarvan eerst sprake", legt Sinardet uit. Een groot deel van dat geld zal gaan naar ‘nieuw sociaal beleid’, onder meer naar het optrekken van de minimumpensioenen tot 1.500 euro. Daarnaast zal ook een groot deel van dat geld naar de gezondheidszorg gaan, mede ‘dankzij’ de coronacrisis.

Of het plaatje klopt en of het plan haalbaar is, valt volgens Sinardet nog af te wachten. “Je kan bij de start van een regering niet alles voorzien of alles voorspellen. Zo is de situatie wat betreft corona nog zeer onzeker, indien er een nieuwe lockdown zou komen bijvoorbeeld, dan zal dat een zware impact hebben op de begroting en zullen heel wat zaken moeten worden herbekeken”, klinkt het.

Kernuitstap

Niet alle belangrijke knopen werden definitief doorgehakt. Er werd een resolute keuze gemaakt voor een kernuitstap in 2025, al wordt de definitieve beslissing daarover pas in november 2021 genomen, na een evaluatie van de haalbaarheid. “Dit is echt een symbooldossier voor de groenen, die de kernuitstap bijna 20 jaar geleden, toen ze voor het laatst in een federale regering zaten, konden laten goedkeuren", duidt Sinardet. Nogmaals uitstel van die uitstap, zou voor de groenen dan ook heel moeilijk te verteren zijn, denkt hij. “Maar de kernuitstap moet ook haalbaar zijn, er moeten voldoende alternatieven zijn. Niemand wil zonder energie vallen en niemand wil dat het extra geld kost, vandaar dat men een slag om de arm houdt”, klinkt het.

Staatshervorming ‘zonder taboes’

Alle onderhandelende partijen, behalve de CD&V, zaten min of meer op één lijn wat betreft de staatshervorming. Toch was dit een heel moeilijk punt, vertelt Sinardet. “Voor de zes partijen hoefde een staatshervorming niet echt, en als die er toch zou komen, wouden zij zeker een opening naar herfederalisering. Dat lag dan weer zeer moeilijk bij CD&V, en dus zocht men, zoals zo vaak in de Belgische politiek, naar een verwoording waar iedereen zich in kan vinden.” Resultaat: in het regeerakkoord staat te lezen dat het een staatshervorming moet zijn ‘zonder taboes’. “Degenen die willen herfederaliseren, kunnen daarin lezen dat er effectief kan geherfederaliseerd worden. Wie verder bevoegdheden willen opsplitsen, kan ook dat daar in lezen”, legt Sinardet uit.

Wat CD&V wel heeft binnengehaald, is de verdere opsplitsing van de gezondheidszorg. Het regeerakkoord stipuleert dat men daar deze legislatuur al werk van zal maken.

Lees ook:

Vivaldi-partijcongressen maken zich in spoed klaar om het regeerakkoord goed te keuren(+)