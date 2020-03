Exclusief voor abonnees

Politicoloog Carl Devos haalt snoeihard uit naar politiek akkoord: “Vreselijk cynisch, politiek bedrog”

Tommy Thijs

16 maart 2020

11u52

688

Na dagenlange onderhandelingen zijn tien politieke partijen er gisteren uitgeraakt: de regering-Wilmès gaat deze week verder als een volwaardige minderheidsregering, die als enige taak krijgt de aanpak van de coronacrisis. Maar wat betekent dat in de praktijk? Professor politicologie Carl Devos (UGent) is alvast messcherp voor het gevonden compromis. “Dit is vreselijk cynisch en politiek bedrog.”