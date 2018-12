Politicoloog Carl Devos: “De val van de regering is nakend. Michel kan dit niet meer laten aanslepen”

Politicoloog Carl Devos is formeel na de harde campagne van N-VA

Sven Spoormakers

04 december 2018

17u14

“De val van de regering is nakend. De deadline is vanavond of morgenmiddag.” Politicoloog Carl Devos (UGent) windt er geen doekjes om: na de harde campagne van N-VA is de redding voor Michel I quasi onmogelijk.