Politici veroordelen massaprotest in Brussel: “Dit is nefast voor verspreiding van het virus” SVM

07 juni 2020

23u07 194 Tienduizend betogers die een Black Lives Matter-kreet slaakten in Brussel: de boodschap was niet mis te verstaan, maar verschillende politici veroordelen nu het massaprotest. Veel te gevaarlijk in coronatijden, klinkt het. “Dit is nefast voor de verspreiding van het virus”, stelt Maggie De Block in een tweet.



De meeste deelnemers droegen een mondmasker, zoals op voorhand gevraagd werd. Maar natuurlijk waren er ook de nodige uitzonderingen. Dat in Antwerpen tientallen opgepakte betogers met een Lijnbus afgevoerd werden, hielp de coronazaak ook niet vooruit.

“Als ik naar de foto’s kijk, betreur ik dat er geen alternatief gevonden is dat de gezondheidsconsignes respecteert”, schrijft premier Sophie Wilmès op Twitter. “Ik zal met de betrokken burgemeesters en de deelstaten praten om lessen te trekken uit dit weekend.”

Alle politici die zich lieten horen, zitten op dezelfde lijn.” Laten we een creatieve manier zoeken om de strijd tegen het racisme te voeren tijdens corona”, liet sp.a-voorzitter Conner Rousseau optekenen. “Met 10.000 samenkomen is gevaarlijk voor onze gezondheid. En weinig respectvol voor al diegenen die al maanden de regels volgen. Corona mag geen obstakel zijn om racisme uit te roeien.”

De kersverse Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert spreekt zelfs van “waanzin”. “Racisme hield me deze week meer bezig dan me lief was. Het motief is dus mooi, maar de uitvoering waanzinnig. Op een ogenblik dat koppels hun vrienden niet kunnen uitnodigen voor een trouwfeest en sporten nog maar beperkt kan, is een massamanifestatie compleet onaanvaardbaar.”

“Te dicht bij elkaar”, vulde partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan. “Crowding is zeer nefast voor de verspreiding van het virus. Ongeacht de goede reden voor de manifestatie is dit echt gevaarlijk en kan het mensenlevens bedreigen. Zorg voor elkaar alstublieft.”

Tot slot koos ook de Vlaamse minister-president Jan Jambon duidelijke bewoordingen. “Alle respect voor mensen die hun mening in groep uiten. Maar in coronatijden zijn massaprotesten als vandaag totaal onverantwoord. Als die dan nog eens in geweld ontaarden, is dat een slag in het gezicht van al wie dagelijks inspanningen levert voor onze veiligheid en gezondheid.”

