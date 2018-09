Politici reageren fel op Pano-repo over Schild & Vrienden: "Iets om ons echt zorgen over te maken, niet mijn Vlaanderen" Redactie

06 september 2018

07u51 28 Er komen felle reacties op de Pano-reportage die de achterliggende, racistische agenda van de rechtse jongerenbeweging 'Schild & Vrienden' blootlegde. Vlaamse politici zijn ontzet. "Dat is het soort schild en vrienden dat niemand nodig heeft. Zoek hulp!" tweet staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Haar collega Theo Francken spreekt over "afgrijselijke mensonterende zaken".

“Als het waar is wat daar gebeurt, en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn, dan is dat walgelijk en te gortig”, zegt N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann na het zien van de spraakmakende Pano-reportage over ‘Schild & Vrienden’ in onze krant.



Uit de VRT-reportage blijkt dat de rechtse jongerenbeweging er in besloten Facebook- en chatgroepen een radicaal, racistisch en zelfs gewelddadig discours op nahoudt.

Demir: "Zoek hulp"

Partijgenote en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir reageert op Twitter: "Geen respect voor andersdenkenden, vrouwen, mensen met kleur... Dromen van knokploegen en stoer doen met wapens. Heldhaftig lachen met stervende baby’s. En dan de mond vol hebben over Westerse waarden? Dat is het soort schild en vrienden dat niemand nodig heeft. Zoek hulp!"



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt over "afgrijselijke mensonterende zaken". "Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme."

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) roept het parket alvast op een onderzoek te starten. Hij zegt "diep geschokt" te zijn en noemt het racisme en antisemitisme "walgelijk, strijdig met fundamenten van onze samenleving".

"Echt zorgen over maken"

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke waarschuwt op de sociaalnetwerksite: "Je zou ermee kunnen lachen. Je zou het kunnen wegzetten als domheid. Maar dat zou minimaliseren zijn. Dit is iets om ons echt zorgen over te maken. Niet mijn Vlaanderen." Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tweet dat ze "diep geraakt" was en dat er vooral nood is aan burgerschap.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vertelde op Radio 1 dat aanzetten tot haat en racisme sowieso strafbaar is waarbij het parket een onderzoek kan starten zonder dat er een klacht nodig is. "Deze mensen hebben perfect recht op een vrije mening, maar vanaf het ogenblik dat dat omslaat in xenofobie, racisme of negationisme, dan zijn we verkeerd bezig." Geens benadrukte dat de Staatsveiligheid verschillende extreemrechtse groeperingen opvolgt, maar of Schild en Vrienden daarbij is, kon hij niet zeggen.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci blijft "onthutst" achter na de reportage: "Dit kan en mag niet zonder gevolg blijven". Sp.a-politici Yasmine Kherbache schrijft dat "Schild en Vrienden ontmaskerd" is. "Gevaarlijke rechtse radicalisering die we niet mogen tolereren. Moet grondig onderzocht worden door justitie. Mag niet zonder gevolg blijven."

Bart Somers, Open VLD-burgemeester van Mechelen, tweet dat de "echte politieke strijd vandaag" er een is "tegen de barbaren en het populisme, in elke stad, elke dag opnieuw". Zijn advies: "Nooit meeheulen, zelfs niet een beetje".

Fascisme

Zijn voorzitster, Gwendolyn Rutten, schrijft onomwonden: "Fascisme dringt door tot in het hart van de universiteit en de jeugdraad. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Optreden met alle juridische middelen die er zijn." Ze verwijst daarmee naar het boegbeeld van de jongerenbeweging, Dries Van Langenhove (25). Hij is studentenvertegenwoordiger aan de Universiteit Gent.

Volgens de reportagemakers postte onder meer iemand die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opkomt voor N-VA een racistische afbeelding in een van de groepen. Met N-VA-kandidaten die actief zijn bij Schild en Vrienden, en in het bijzonder de kandidaat uit Aalst, zal een gesprek worden aangegaan, reageert Pohlmann. "Je moet natuurlijk eerst luisteren naar hun verhaal en wat daar gaande is, maar daarna zullen wij de gepaste stappen ondernemen."

