Politici houden zich zelf niet correct aan coronaregels. Viroloog legt uit hoe het wel moet SPS

09 september 2020

08u50

Bron: Belga 124 Sp.a-voorzitter en preformateur Conner Rousseau moet in principe minstens negen dagen in quarantaine, nu is gebleken dat Open Vld-voorzitter en co-preformateur Egbert Lachaert positief testte op het coronavirus. Dat zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Ook andere personen die “hoogrisicocontact” hadden met Lachaert, moeten in quarantaine, ondanks een negatieve test.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lachaert liet zich dinsdagochtend testen en kreeg in de namiddag te horen dat hij besmet was met het coronavirus. “Hij gaat onmiddellijk veertien dagen in quarantaine”, zo liet zijn woordvoerder weten. Maar, zo benadrukt Van Gucht, omdat hij een bevestigd geval is, moet hij minstens zeven dagen in zelfisolatie. Daarbij gelden nog strengere regels dan bij een quarantaine.

“Ik ben net negatief getest en zal me over twee dagen opnieuw laten testen”, liet Rousseau daarna op Twitter weten. “In tussentijd kan ik mijn werk voortzetten, met alle voorzorgen.”

Hoogrisicocontact

Maar ondanks die eerste negatieve test moet Rousseau volgens de richtlijnen van Sciensano wel degelijk in quarantaine gaan voor veertien dagen, net als alle andere mensen met wie Lachaert “hoogrisicocontact” had. Daaronder valt onder meer iedereen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte en binnen 1,5 meter van de Open Vld-voorzitter is geweest. “Mensen die op vergaderingen aanwezig waren maar afstand hielden of een mondmasker droegen, moeten misschien niet in quarantaine, maar het is aan de gezondheidsinspecteur om die afweging te maken”, zegt Van Gucht. “Voor laagrisicocontact geldt geen quarantaine, maar de betrokkenen moeten buitenshuis wel steeds een mondmasker dragen, altijd afstand houden en opletten qua handhygiëne.”

Wie in quarantaine moet, kan die alleen vroeger dan veertien dagen stopzetten als ook een tweede test negatief blijkt. “Maar die tweede test moet dan wel ten vroegste negen dagen na het laatste risicocontact en minstens vijf dagen na de eerste test worden afgenomen”, benadrukt Van Gucht. Dat heeft te maken met de incubatieperiode. “In die beginperiode kan het virus verborgen aanwezig zijn in het lichaam. Daarom zeggen we altijd dat een negatieve test een quarantaine niet vervangt.”

Videocall

De door Rousseau aangekondigde tweede test “over twee dagen” komt dus te vroeg. In het beste geval moet de sp.a-voorzitter negen dagen in quarantaine blijven.

Ook volgens viroloog Marc Van Ranst gaan de regeringsonderhandelaars die op vrijdag 4 september samen hebben gezeten best allemáál in quarantaine. “Iedereen moet naast een eerste coronatest ook een tweede ondergaan, minstens negen dagen later”, zei hij aan ‘VTM Nieuws’. “Dan zitten we op zondag 13 september. Dan kunnen ze op maandag weer fysiek met elkaar onderhandelen.”

Gisteravond liet Rousseau via sociale media weten dat de formatie digitaal wordt voortgezet. “De gezondheid van iedereen aan tafel en de mensen die zij hebben gezien staat voorop. We willen vooruit met het land en tegelijk willen we geen risico’s nemen. Daarom werken we keihard verder, maar op afstand via videocall”, aldus de sp.a-voorzitter.

Lees ook:

Virus lijkt plots overal: BV’s, politici, Rode Duivels getroffen. Wat is er aan de hand? (+)

INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Het is niet omdat we het beu zijn, dat plots alles kan”(+)