Polen hekelt België als één van de "zwartrijders" van de NAVO ep

15 februari 2018

14u32

Bron: Belga 0 De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft impliciet landen zoals Duitsland en België bekritiseerd vanwege hun defensie-uitgaven. Volgens hem gedragen ze zich zoals "zwartrijders" binnen de NAVO. Hij doelt dan op de beoogde 2 procent van het bbp dat de NAVO-lidstaten tegen 2024 moeten uitgeven aan defensie, een engagement die ze aangingen bij de NAVO-top in 2014 in Wales.

"Wie brengt de cohesie (van de NAVO, nvdr.) in gevaar? Diegene die zegt dat iedereen 2 procent moet uitgeven aan defensie opdat er solidariteit is? Of diegene die zwartrijdt door amper 1 procent uit te geven maar onder het veiligheidsscherm leeft?", aldus Morawiecki in een interview met de Duitse krant Die Welt, aan de vooravond van zijn bezoek aan Duitsland.

De Amerikaanse president Donald Trump richtte zich al vaak tot NAVO-landen, zoals Duitsland, die dat engagement niet respecteren. Kritiek die in Berlijn niet in goede aarde valt. Duitsland investeert momenteel iets meer dan 1 procent van het bbp in defensie, terwijl Warschau de kaap van 2 procent al heeft gerond. België zit achteraan in de rij, met rond de 0,9 procent van bbp.

"Diegene die zwartrijdt, brengt de eenheid van het Westen in gevaar", aldus nog de Poolse premier. Meer algemeen verweet hij Europa de defensievraagstukken "licht" op te nemen. Europa leeft "onder het schild van de 'pax americana'", zei hij.

Morgen heeft hij een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.