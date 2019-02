Polen exporteert 2,7 ton vlees van zieke koeien: vlees werd niet uitgevoerd naar België ttr

01 februari 2019

09u21

Bron: belga 0 In Polen is een schandaal aan het licht gekomen met vlees van zieke koeien. Een slachthuis in Kalinowo zou bijna drie ton vlees hebben van onder meer kreupele dieren en koeien met abcessen naar tien Europese landen hebben uitgevoerd. Volgens het FAVV kwam er geen vlees op de Belgische markt terecht.

De zaak kwam aan het licht doordat een journalist van de Poolse commerciële zender TVN24 drie weken undercover ging in het slachthuis in Kalinowo, in het noordoosten van het land. Hij filmde er onder meer beelden van duidelijk zieke dieren die het slachthuis werden binnengebracht en van karkassen die niet geschikt waren voor consumptie.



Het vlees zou in Polen zelf zijn verspreid en ook zijn uitgevoerd naar verschillende Europese landen. Volgens de Poolse bevoegde diensten zou het gaan om Finland, Hongarije, Estland, Roemenië, Zweden, Frankrijk, Spanje, Letland, Portugal en Slovakije.

Het Belgische federaal voedselagentschap FAVV bevestigt vandaag dat het vlees niet werd geëxporteerd naar ons land. "Polen moet in dergelijke gevallen ons land op de hoogte brengen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed). De traceerbaarheidsoefening is enkele dagen geleden al gebeurd en België stond niet in de landenlijst", zegt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV. Het voedselagentschap blijft evenwel waakzaam, voegt Van de Voorde daaraan toe.

Vernietigd

In de betrokken Poolse distributiepunten en in de tien Europese landen waar het vlees wel werd verspreid, is het vlees zo snel mogelijk uit de handel gehaald. “Er werden distributielijsten opgesteld en de handelswaar is teruggeroepen door het bedrijf dat het verspreidde”, zegt Pawel Niemczuk van de Poolse veterinaire dienst. Een aantal landen heeft het vlees al vernietigd.

Volgens Jaroslaw Pinkas, een verantwoordelijke bij de Poolse gezondheidsinspectie, mogen het vlees en de afgeleide producten zonder probleem geconsumeerd worden. “Er is geen bedreiging voor de gezondheid.”

Onderzoek

Het betrokken slachthuis is inmiddels gesloten en het Poolse gerecht is een onderzoek gestart. De Europese commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, kondigde aan dat volgende maandag een team van inspecteurs ter plaatse gaat. Hij riep de Poolse autoriteiten op om de Europese normen te respecteren.

Volgens de Poolse minister van Landbouw, Jan Krzysztof Ardanowski, gaat het om een “geïsoleerd incident”. Hij liet weten dat hij een controle heeft bevolen in alle slachthuizen in het land.