Pol Van Den Driessche haalt uit naar An Soete

Kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche heeft in het online debatprogramma De Meulemeester in Debat zwaar uitgehaald naar Ann Soete, die in september uit de N-VA stapte en als onafhankelijke zal opkomen op de Brugse Open Vld-lijst. "Is er u iets bekend van één dossier waar zij mee bezig is geweest? Enkel ruzie maken met mij", zegt hij. "Ik vind dat zij als politica onvoldoende scoort."