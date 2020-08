Pol Van Den Driessche, adviseur van Jambon, haalt uit naar “sommige journalisten” en excuseert zich LH

29 augustus 2020

20u15

Bron: Twitter 12 De gewezen N-VA-senator, die zelf ex-journalist is, heeft de tweet intussen verwijderd, maar verontwaardigde reacties blijven niet uit. Net na de speciale persconferentie waar Jan Jambon (N-VA) toegaf dat hij de Slovaakse ambassadeur wél heeft gesproken over de dood vanJozef Chovanec , liet zijn adviseur Pol Van Den Driessche zich opmerken op Twitter met een uithaal naar “sommige journalisten”.



Jambon gaf vandaag toe dat als minister van Binnenlandse Zaken de Slovaakse ambassadeur wél heeft gesproken in 2018, iets wat eerder ontkend werd. “Ik herinnerde me het korte gesprek niet omdat er kort daarvoor een aanslag in Luik had plaatsgevonden”, aldus Jambon.

Volgens Van Den Driessche hoopten “sommige journalisten" dat Jambon zijn ontslag zou aanbieden. “Triest dagje voor sommige journalisten. Zij hadden gehoopt dat er vandaag zou worden gehouden aan een ‘groot banket’ waar ‘het hoofd van JJ op de tafel werd gezet’”, schrijf hij. “En dat feestje gaat nu toch wel niet door zekers. Zo doorzichtig, zo voorspelbaar”, aldus Van Den Driessche nog in een tweet gericht aan Joël De Ceulaer (De Morgen) en Ivan De Vadder (VRT).

Trots scheppen in een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid, ethiek en goed bestuur. Il faut le faire. Een 'triest dagje' indeed.



En inderdaad: "Zo doorzichtig, zo voorspelbaar" 🤷‍♂️ pic.twitter.com/JApZgQUqRM Jogchum Vrielink(@ JogchumV) link

De triomfantelijke toon in het bericht van Jambons adviseur, waarvan nu screenshots circuleren, staat duidelijk enkele Twitteraars niet aan. “Triomferen past niet na liegen, vergeten, verdraaien en vooral niet na géén medeleven tonen aan nabestaanden vh slachtoffer”, reageerde iemand. Volgens De Ceulaer had Van Den Driessche excuses of een rechtzetting moeten geven na het verwijderen van de tweet. Ivan De Vadder heeft nog niet gereageerd.



Later op de avond excuseerde Van Den Driessche zich voor zijn uitlatingen. “Ik wou niemand schofferen. Sorry”, schreef hij.

Ik wou en wil enkel stellen dat ik de reactie van sommigen op de eerlijke verklaringen van JJ niet objectief vond en vind.

Ik wou niemand schofferen. Sorry. @jdceulaer @vadderiVRT @vrtnws Pol Van Den Driessch(@ PolVDD) link

Ook N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover kwam met een vingerwijzing naar journalisten. “Je zou verwachten dat journalisten en commentatoren die indertijd geen seconde aandacht hebben besteed aan de zaak Chovanec nu uit zelfrespect even zwijgen en zich van belerende commentaar houden”, schreef hij. Die tweet viel dan weer in het verkeerde keelgat bij UGent-rector Rik Van De Walle.

Je zou verwachten dat in een land dat belang hecht aan vrije meningsuiting en persvrijheid, volksvertegenwoordigers nooit - nóóit - zouden suggereren dat journalisten en commentatoren zich best even van commentaar zouden onthouden. Belerend of niet. https://t.co/W8w1q8i97g Rik Van de Walle(@ rvdwalle) link