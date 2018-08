Poging tot plofkraak in postkantoor Overpelt Marco Mariotti

29 augustus 2018

09u53

Bron: Eigen berichtgeving 2 Aan de Dorpsstraat in Overpelt-centrum hebben onbekenden vannacht een plofkraak geprobeerd te plegen op een kantoor van Bpost. De schade bleef beperkt tot een brand in de geldautomaat.

De poging tot plofkraak vond rond 3 uur vannacht plaats. De politie kwam ter plaatse, maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de poging mislukte. Ook het labo van de Federale gerechtelijke politie en DOVO gingen ter plaatse. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal daders en hun werkwijze. Of er een verband is met de plofkraken van de afgelopen maanden moet nog onderzocht worden, zegt de politie.

Sinds de plofkraken in Lommel en Lummen net voor de zomer, was het alweer een tijdje rustiger. Het gaat al om de vierde plofkraak of poging tot plofkraak in enkele maanden tijd in Limburg.

De schade in het kantoor bleef beperkt, verwacht wordt dat het snel opnieuw kan opengaan.