Poging tot ontvoering van 9-jarig meisje in Aartrijke blijkt misverstand SDVO

28 november 2018

09u05

Bron: eigen berichtgeving 0 De vermeende poging tot ontvoering van een 9-jarig meisje, maandagnamiddag in het West-Vlaamse Aartrijke, blijkt een misverstand te zijn. Dat bevestigt de politie Het Houtsche.

De ouders van het meisje dienden maandagavond klacht in. Hun dochter had verteld hoe ze na schooltijd in de Steenstraat benaderd was door de bestuurder van een donkerkleurige wagen. Ze dacht dat hij haar in z’n voertuig wilde trekken en vluchtte weg naar basisschool De Fonkel, waar de politie werd verwittigd. De politie voerde daarop gisterennamiddag een observatie uit in de buurt.

“Eén van onze ploegen zag een man in exact dezelfde kleren als het meisje beschreef en met exact dezelfde wagen stoppen”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van de politie Het Houtsche. “Uit z’n verklaringen bleek snel dat hij elke dag op die plek stopt om een levering te doen. Het meisje kwam net voorbij op het moment dat hij z’n deur opendeed en moet dat verkeerd geïnterpreteerd hebben. Voor ons is de zaak dus afgesloten.”