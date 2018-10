Poging tot ontvoering 10-jarig meisje aan schoolpoort in Waals-Brabant HR

12 oktober 2018

11u20

Bron: Belga, Sudpresse, RTBF 2 De politie heeft een man opgepakt op verdenking van poging tot ontvoering van een 10-jarig meisje aan een school in Waals-Brabant. Het meisje vluchtte volledig in paniek de school binnen.

Het incident zorgde voor paniek in de gemeentelijk basisschool van Loupoigne, net over de taalgrens op ongeveer 10 kilometer van Overijse. Een 10-jarig meisje werd gisterochtend aan de school plots aangesproken door een man in een grijze wagen. Volgens een ouder die het zag gebeuren, was het meisje uit het vijfde leerjaar op zoek naar iemand die ze kende, maar vond die niet.

Wachtwoord

Op dat moment sprak een jonge, netjes geklede man haar aan. Hij zou gezegd hebben dat de mama van het meisje te laat was, dat er op het laatste nippertje iets was tussengekomen, waardoor ze niet kon komen. Hij vroeg haar om in zijn wagen te stappen. Het kind weigerde en vroeg de man wat het 'wachtwoord' was. Daarop drong de verdachte niet langer aan en ging ervandoor.

Het meisje vluchtte volledig in paniek de school in en waarschuwde een leraar. De school schakelde meteen de politie in. Die namen de feiten ernstig en startten een onderzoek. In de loop van de namiddag werd een verdachte geïdentificeerd en opgepakt. Of hij is aangehouden, is nog niet duidelijk.