Poetsvrouw moet 2.440 euro terugbetalen, maar volgens werkgeefster heeft ze veel meer gestolen Jelle Houwen

16u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Een 27-jarige poetsvrouw uit Koksijde moet de 10.000 euro die ze volgens haar ex-werkgeefster stal niet terugbetalen. Ze moet enkel 2.440 euro terugbetalen. Opvallend: de vrouw werd wél veroordeeld voor de diefstal. Ze kreeg er een werkstraf van 75 uren voor.

De vrouw gaf de diefstal ook toe maar beweert dat ze enkel eenmalig eens 500 euro stal in het schoonheidssalon waar ze als poetsvrouw werkte. Maar haar ex-werkgeefster zegt dat de vrouw vier maanden lang geld uit de kassa stal en enveloppen uit de handtas van de bazin. Ze zegt dat het om 10.000 euro ging en eiste dat geld dan ook terug. Maar de bazin kon op geen enkel moment bewijzen dat het geld ook effectief in de kassa stak, want het werd niet geregistreerd door het kassasysteem of de boekhouding. Het vermoeden is dan ook groot dat het om ‘zwart geld’ gaat, en daar zijn geen bewijzen van. Voor alle duidelijkheid: de rechter zegt niet dat het om zwart geld gaat, maar wel dat er geen bewijzen van terug te vinden zijn in het boekhoudsysteem en de vrouw dus niet veroordeeld kan worden voor geld waarvan er geen spoor is in de boekhouding. Voor de goede verstaander: het gaat dus allicht om zwart geld. De bazin ontkent dat. Volgens haar ging het altijd om cash geld die de klanten betaalden maar nog niet in de boekhouding waren opgenomen. Ze kon enkel aantonen dat haar man, nog voor ze klacht indiende bij de politie, tweemaal 5.000 euro aanvulde in de kassa. Maar volgens de rechter is er geen voldoende bewijs dat dit geld diende om 10.000 euro gestolen geld bij te passen. De vrouw kon dus enkel veroordeeld worden voor de diefstal die bewezen is volgens de rechter, en dat is 2.440 euro.