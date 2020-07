Poetsvrouw en kassabediende ontvangen dit jaar Vlaamse eretekens TT

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft dit jaar Vlaamse eretekens uitgereikt aan twee "gewone" Vlamingen. Een poetsvrouw uit de zorgsector en kassabediende uit de supermarkt werden in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Regering, in de bloemetjes gezet voor hun werk tijdens de coronacrisis. Daarnaast kregen ook choreograaf Ish ait Hamou, pedagoge Ingrid De Jonghe en de vzw Vlaanderen Feest een ereteken.

De Vlaamse regering reikt voor het zesde jaar op rij de Vlaamse eretekens uit. Het is een hulde aan mensen of organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor de samenleving. Dit jaar gaan de eretekens onder meer naar twee gewone Vlamingen die zich in stilte hebben ingezet om de maatschappij draaiende te houden tijdens de coronacrisis. Martine Vaneyck, poetsmedewerker op de afdeling intensieve zorg van het Sint-Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden, en Ann Maes, kassabediende in een supermarkt in Kuurne en Waregem, mochten een Vlaams ereteken in ontvangst nemen.

"Het is een huldebetoon aan allen die vaak hun gezondheid op het spel hebben gezet om onze samenleving in het heetst van de coronastrijd draaiend te houden", vertelt minister-president Jambon.



Danser, choreograaf, tv-maker en schrijver Ish Ait Hamou ontvangt een ereteken naar aanleiding van zijn roman ‘Het moois dat we delen’, waarin hij de lezer doet nadenken over migratie in onze maatschappij en de vooroordelen die mensen hebben over elkaar. Pedagoge, criminologe, gedragstherapeute en oprichtster van de vrijwilligersorganisatie Therapeuten voor Jongeren (TeJo) Ingrid De Jonghe wordt gelauwerd vanwege haar werk met TeJo en de vele duizenden jongeren die ze in haar laagdrempelige inloophuizen heeft ontvangen. Tenslotte ontvangt de vzw Vlaanderen Feest nog een ereteken voor de inspanningen om het Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag te stimuleren.

