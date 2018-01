Poetsvrouw die bijna 19.000 euro bij dokter en gezin stal (en zelfs geld uit spaarpotten van kinderen nam) krijgt tien maanden cel ADN

14u35

Een poetsvrouw die op anderhalf jaar tijd bijna 19.000 euro stal bij een huisdokter en zijn gezin in Bilzen is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 300 euro.

De 26-jarige poetsvrouw uit Bilzen werkte van begin 2014 anderhalf jaar dagelijks in het huishouden en op de dokterspraktijk van de dokter en diens gezin. Na een tijd begon er geld te verdwijnen uit de portefeuilles van de verschillende leden van het gezin. Naast geld verdwenen ook allerhande oplaadkabels voor iPhones en andere toestellen. Nadat bleek dat er geld uit de spaarpot van de kinderen was verdwenen werd er een val met dievenpoeder opgezet voor de vrouw.

Toen bleek dat de vrouw het geld had meegepakt dat in de voor de val gebruikte portefeuille zat, werd ze door de politie uit het plaatselijke McDonald's-restaurant geplukt. Tijdens haar verhoor door de politie bekende ze dat ze ook geld stal dat afkomstig was van de huisbezoeken die de huisarts op zijn dokterskabinet bewaarde. De boekhouder berekende dat de vrouw op anderhalf jaar tijd 14.900 euro uit de dokterspraktijk had ontvreemd. Bij het gezin zou ze 4.000 euro gestolen hebben. In totaal moet de poetsvrouw een schadevergoeding van 19.650 euro betalen aan haar voormalige werkgever en diens gezin.