Poetshulpen terug aan het werk zoals Jambon het wil? “Ze kuisen eerst bij jong gezin en daarna bij bejaarden in serviceflat” mvdb

26 maart 2020

09u43

Bron: Radio 1 76 Kristel Bracke, die met ‘Hulp in Huis’ van Partena Ziekenfonds 2.500 poetshulpen aanstuurt, heeft serieuze bedenkingen bij de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die verklaarde gisteren in het Vlaams Parlement dat te veel beroepssectoren sinds de coronacrisis tijdelijke werkloosheid hebben ingevoerd en wees daarbij onder meer naar de dienstenchequebedrijven. Het liefst ziet de Vlaamse regeringsleider de poetshulpsector weldra opnieuw aan het werk.

“De meeste mensen kunnen toch gerust boven gaan zitten als de poetsvrouw beneden bezig is? Ik ben het er niet mee eens om heel die sector stil te leggen. Ik denk dat daar meer gewerkt kan worden dan er vandaag gewerkt wordt", aldus Jambon.

Bracke verklaarde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat 2.500 poetshulpen meer dan 16.000 gezinnen bedienen. “Onze werkkrachten gaan van gezin naar gezin en poetsen zowel bij een familie met jonge kinderen als even later bij een bejaard ouderpaar in een serviceflat”, zegt ze.

Onze poetshulpen hebben niet het gezag om thuiswerkende ouders met hun kinderen aan te manen om maar naar een andere kamer uit te wijken Kristel Bracke, directeur Hulp in Huis

Onveilige situaties

“Onze poetshulpen zijn erg ongerust dat ze zo ongewild het coronavirus verder verspreiden. Onze werkkrachten proberen de omgangsafstand van anderhalve meter zo goed mogelijk na te leven, maar worden geconfronteerd met onveilige situaties. Ze komen soms bij klanten die zelf ziek zijn. Die verklaren dan dat het geen corona is, maar dat kunnen onze werkkrachten niet verifiëren. Onze poetshulpen hebben niet het gezag om thuiswerkende ouders met hun kinderen aan te manen om maar naar een andere kamer uit te wijken tijdens de poetswerkzaamheden (zoals Jambon gisteren voorstelde). In de praktijk is dat allemaal niet zo evident, laat staan dat sommige families daar gewoonweg ook niet de ruimte voor hebben. Ze beschikken ook niet over mondmaskers”.

“Allesbehalve een gemakkelijkheidsoplossing”

“Ook de klanten zelf zetten massaal de samenwerking stop. Ze willen niemand hun huis inlaten die buitenhuis poetst”, benadrukt Bracke nog. “Het invoeren van de technische werkloosheid was allesbehalve een gemakkelijkheidsoplossing. Het was geen makkelijke beslissing want onze poetshulpen, die qua inkomsten al sowieso mager bedeeld zijn, vallen nu terug op een nog lager loon.”

