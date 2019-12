Poetshulpen leggen het werk neer op 8 januari SPS

Bron: Belga 20 Op 8 januari roept de christelijke vakbond de poetshulpen en werknemers van de strijkateliers die betaald worden met dienstencheques, op om thuis te blijven. “Het sociaal overleg loopt voor geen meter”, zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. ABVV roept zelf niet op tot staking, maar zal stakende leden wel een vergoeding geven.

De vakbonden vragen 1,1 procent meer loon voor de zowat 145.000 dienstencheque-werknemers. De werkgevers zien daar echter geen ruimte voor. Omdat de onderhandelaars er niet uit geraken, is een sociaal bemiddelaar aangesteld. Die voert bilaterale gesprekken, maar ACV wacht die niet af om de druk al op te voeren.

“Wij vinden het ontzettend jammer dat de onderhandelingen in het slop zitten. Helaas hebben de werkgevers de signalen van de voorbije weken nog steeds niet begrepen en blijven ze over kleine netto-verhogingen spreken”, zegt Stalpaert. “We hoorden de voorbije weken veel steunbetuigingen en sympathie, niet alleen in de media maar ook van klanten, politici en werkgevers. Maar met verontwaardiging alleen koop je niets. Daarom willen we de druk verhogen door een stakingsdag te organiseren. Het zal dus geen nationale actie of betoging zijn zoals de vorige keer. Dit keer vragen we aan de werknemers om van thuis uit te staken”, aldus Stalpaert. Het is niet uitgesloten dat er nog nationale of lokale acties zullen volgen.

Ook de dienstencheque-medewerkers uit de gezinszorg sluiten zich aan bij de staking. Die groep van een vijfduizendtal werknemers valt onder een ander paritair comité, maar ACV zegt dat hetzelfde probleem zich daar stelt. “En ook zij hebben recht op tweejaarlijkse onderhandelingen”, klinkt het. “Maar daar zijn de onderhandelingen zelfs nog niet gestart. Wij hebben de indruk dat ook de werkgevers in de gezinszorg onze signalen onvoldoende ernstig nemen en hebben dan in gemeenschappelijk vakbondsfront aangekondigd dat wij zullen staken na de kerstvakantie”, zegt Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten.

De socialistische bond ABVV roept nationaal niet op tot staking, maar wil eerder inzetten op een betoging in de week erna. “We laten het over aan de regio’s. Onze leden kunnen zich aansluiten bij de staking, maar we geloven meer in acties waarbij we op straat komen”, zeg secretaris Issam Benali.