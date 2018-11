Philips Sonicare Gesponsorde inhoud Poetsen, flossen, schrapen… Zo hou je je adem fris

30 november 2018

11u29 0

Het is een vervelend kwaaltje waar niemand aan ontsnapt: af en toe heb je nu eenmaal last van een onfrisse adem. Het wordt pas problematisch wanneer het van lange duur is. Waar komt die onfrisse adem vandaan en wat kan je ertegen doen?

Al meteen een fabel uit de weg werken: een slechte adem ontstaat niet in de maag, maar krijg je door:



- bepaalde bacteriën in je mond. Wanneer je eet en drinkt, blijven er restjes achter in je mond. Een aantal van de bacteriën die daar altijd aanwezig zijn, zetten de eiwitten in die voedselresten om in zwavel wat voor een onaangename geur zorgt.

- een droge mond. Speeksel heeft een antibacteriële werking en gaat de zwavelproductie tegen.

- een ontsteking, waardoor er veel dode cellen in je mond aanwezig zijn. De hoge hoeveelheid eiwitten die deze bevatten, kan leiden tot een onfrisse adem.

- het achterste gedeelte van je tong waar tussen de diepe groeven veel zwavel producerende bacteriën zitten. Het tongbeslag dat zich daar vaak vormt, bestaat vrijwel volledig uit deze bacteriën.

Wat valt er tegen te doen?

1. Een goede tandenpoetsroutine

Minstens tweemaal per dag elektrisch poetsen gedurende minimum twee minuten, dat is de basis. Lees hier (link naar artikel) meer over de juiste tandenpoetsroutine. Ook een regelmatig bezoek aan de tandarts is een must om vroegtijdig mondproblemen, en dus ook een onfrisse adem, te voorkomen.

2. Dagelijks flossen

Een goede reiniging tussen de tanden is minstens zo belangrijk als poetsen, omdat het etensresten en andere schadelijke restjes op moeilijk bereikbare plekken in de mond weghaalt. Neem hier telkens na het poetsen de tijd voor. Dat kan tegenwoordig trouwens ook zonder een draadje: de Philips Sonicare Airfloss gaat op een krachtige manier lucht en microdruppels tussen de tanden spuiten. Ook regelmatig spoelen met mondspoelmiddel is geen overbodige luxe.

3. Je tong poetsen of schrapen

Dat kan door met een medium tandenborstel voorzichtig over het tongoppervlak te poetsen. Zorg ervoor dat je tot ver achterin poetst, het gros van de bacteriën verzamelt zich namelijk daar. Nog beter is het om een speciale tongschraper te gebruiken, waarmee je delen van de tong bereikt waar je met een gewone tandenborstel niet geraakt. De Philips Sonicare TongueCare+ bijvoorbeeld is een opzetborsteltje waarmee je in één klik na je tanden ook je tong poetst. De 240 rubberen puntjes (MicroBristles) op de borstelkop zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van het poreuze tongoppervlak. Bovendien maakt de borstelkop 31.000 poetsbewegingen per minuut, wat voor een diepe reiniging zorgt.

Ook deze kleine dingen helpen:

- kauwgum: om een droge mond te voorkomen, kan je de speekselproductie stimuleren met bijvoorbeeld kauwgum of andere specifieke middelen. Maar het kan ook eenvoudig natuurlijk: kauw op verse muntblaadjes of peterselie…

- voldoende water drinken, zo’n 2 liter water per dag, om die droge mond te voorkomen.

- minder look en ui eten, dé gekende boosdoeners. Ook alcohol, koffie, sterke kazen en tabak zorgen voor een onfrisse adem.

- regelmatig een gezond tussendoortje eten, want ook een lege maag kan verantwoordelijk zijn voor een slechte adem.

Quick check…

Het vervelende bij een onfrisse adem is dat je het soms zelf niet in de gaten hebt, je omgeving daarentegen… Doe de test: lik met het achterste gedeelte van je tong over de rug van je hand en ruik eraan.