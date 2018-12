Poetin schenkt brieven van koning Albert I terug aan België ND

11 december 2018

18u11

Bron: Belga 0 Het Algemeen Rijksarchief stelt digitale kopieën ter beschikking van een reeks brieven die koning Albert I in de jaren 20 en 30 schreef aan minister Henri Jaspar. De bundeling was een opmerkelijk geschenk van de Russische president Vladimir Poetin aan Charles Michel tijdens het staatsbezoek van onze premier in Rusland in januari.

Hoe de brieven precies in Moskou zijn terechtgekomen, is niet duidelijk. De Kanselarij van de eerste minister droeg het staatsgeschenk op 25 oktober over aan het Rijksarchief. Het gaat om 17 handgeschreven brieven en 33 getypte losse kopieën die koning Albert I tussen 1920 en 1934 verstuurde naar Henri Jaspar, in die periode achtereenvolgens minister van Buitenlandse Zaken, eerste minister en minister van Financiën. In 1924 werd Jaspar ook minister van Staat.

“De briefwisseling getuigt van de nauwe band tussen koning Albert I en Henri Jaspar,” aldus het Rijksarchief. De digitale scans zijn te bekijken via http://www.arch.be/docs/jaspar.pdf.