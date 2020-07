Poederbrieven gevonden bij Kamerleden Vlaams Belang en N-VA: “Laffe daad” Redactie

08 juli 2020

16u14 12 Zowel Kamerlid en schepen Kathleen Depoorter (N-VA) als Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury ontvingen woensdag een brief met een verdacht poeder. Het is niet zeker of er een link bestaat tussen beide brieven. De politie is in beide gevallen een onderzoek gestart.

In Dilbeek haalde Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury de brief zelf uit de brievenbus. “Ik haalde een langwerpige enveloppe uit de brievenbus en opende die op de oprit. Daarin zat nog een klein envelopje. Ik scheurde daar een hoekje af met mijn sleutel en toen viel er plots poeder uit de omslag. Binnenin zag ik een plastic verpakking met nog meer poeder.”

Nog voor ze de deur van haar woning opende, verwittigde Bury de politie. Die kwam ter plaatse, samen met de civiele bescherming en de brandweer. Het poeder zelf wordt onderzocht. De vier kinderen van Bury werden naar elders gebracht, Bury zelf moet in afzondering blijven tot er duidelijkheid is over het poeder.

Ook poederbrief voor N-VA-Kamerlid

Ook in Evergem werd een poederbrief gevonden, dit keer op het adres van Kamerlid en schepen Kathleen Depoorter (N-VA). De brief werd uit de bus gehaald door de echtgenoot van Depoorter. De politica zat voor haar politiek werk in Brussel, maar kwam meteen naar huis. “De politie en brandweer werden verwittigd, en zullen nu de nodige onderzoeken doen”, zegt Kathleen Depoorter in een eerste reactie. “Dit is een laffe daad, of het nu echt gaat om een gevaarlijk poeder of om een slechte grap.”