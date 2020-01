Poederbrieven bij Buitenlandse Zaken en PS bevatten bloem ADN

15 januari 2020

15u59

Bron: Belga 0 De twee poederbrieven die maandag en gisteren aangekomen zijn op de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het PS-hoofdkantoor in Brussel, bevatten enkel bloem. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. Het onderzoek naar de afzender van de brieven loopt nog.

Vorige week donderdag werden er al poederbrieven gestuurd naar het Elysette, de zetel van de Waalse regering in Namen, en naar verschillende kabinetten van Waalse ministers.

Vrijdag kwamen dan nog eens achttien poederbrieven aan op negen adressen in Brussel. Het ging om verscheidene kabinetten van federale ministers, onder meer in de Financietoren, en kabinetten van ministers van de Franse Gemeenschap, en om de FOD Buitenlandse Zaken.



In alle brieven die vrijdag waren aangekomen, zat enkel bloem, zo meldde het Brusselse parket eerder al. Minder duidelijk is of er een link is tussen de brieven die in Brussel zijn aangekomen en de brieven in Namen, maar een dergelijke link wordt vooralsnog ook niet uitgesloten.

