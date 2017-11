Poederbrief gevonden in winkel in Anderlecht Freya De Coster

Bron: eigen berichtgeving 2 Mark Baert Mark Baert Een werknemer van Prim Land, een bedrijf dat handelt in Spaanse voedingswaren op de Bergensesteenweg in Anderlecht, heeft deze ochtend een brief met wit poeder aangetroffen. DOVO, de civiele bescherming en de politie van Brussel onderzoeken momenteel of er sprake is van antrax-gevaar.

"Een van de werknemers ontdekte een enveloppe met wit poeder. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten", meldt de woordvoerster van de lokale politie. DOVO kwam ter plaatse om de enveloppe in beslag te nemen en na te gaan of het effectief om de gevaarlijke stof gaat.

De werknemers die in de nabijheid verkeerde of in contact kwamen met het poeder, werden uit voorzorg in een decontaminatiecontainer onderzocht en behandeld. Het bedrijf zelf moest niet geëvacueerd worden.

De politie meldt dat momenteel niets erop wijst dat de huidige situatie tussen Spanje en Catalonië er iets mee te maken heeft.

