Poederbrief aan Theo Francken bevatte meel en plastic Redactie

02 januari 2019

11u45

Bron: Belga 0 De poederbrief die op oudejaarsavond bezorgd werd aan voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, bevatte meel en plastic. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket. Intussen loopt het onderzoek naar de afzender, aldus nog het parket.

De brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek. Theo Francken had de brief meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van zijn familie meteen onder quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Zowel het gezin Francken en twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden, terwijl de civiele bescherming ter plaatse kwam om de brief met poeder op te halen.

Eenmaal de enveloppe door de civiele bescherming was meegenomen en niemand onwel bleek te worden of enige andere symptomen vertoonde, werd de gezinswoning vrijgegeven.



Uit het onderzoek van de civiele bescherming is intussen gebleken dat de enveloppe geen gevaarlijk product bevatte, maar enkel meel en plastic.

Gerechtsgebouw

Vandaag is er opnieuw een enveloppe met een verdacht poeder ontdekt, deze keer in het gerechtsgebouw van Leuven. Dat melden de lokale politie en de brandweer.

De poederbrief werd vanochtend gevonden. De brandweer is ter plaatse met een commandowagen en een ploeg voor een chemische interventie. Ook de civiele bescherming is opgeroepen en is onderweg om de enveloppe en het poeder op te halen. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of mensen die onwel geworden zijn.

