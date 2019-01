Poederbrief aan Theo Francken bevatte meel en plastic, verdacht poeder in Leuven lijkt onschadelijk Redactie

02 januari 2019

11u45

Bron: Belga 1 De poederbrief die op oudejaarsavond bezorgd werd aan voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, bevatte meel en plastic. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket.

De brief kwam maandagvoormiddag aan op het gemeentehuis in Lubbeek. Francken nam de brief mee naar huis, waar hij hem opendeed. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de woning van zijn familie meteen onder quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Zowel Franckens gezin en twee medewerkers die ook aanwezig waren, moesten medisch onderzocht worden. De Civiele Bescherming ging ter plaatse om de brief op te halen.

Eenmaal de enveloppe door de Civiele Bescherming was meegenomen en niemand onwel bleek te worden of enige andere symptomen vertoonde, werd het huis weer vrijgegeven. Uit onderzoek is intussen gebleken dat de enveloppe geen gevaarlijk product bevatte, maar enkel meel en plastic.



“Ik hoop dat de politie de dader of daders snel vindt”, zei Francken over het incident in de marge van zijn eedaflegging vandaag als burgemeester van Lubbeek. “Het was geen prettige ervaring, vooral omdat dit zich thuis heeft afgespeeld. Ik heb op dat vlak al veel meegemaakt. Ik ontving al vele doodsbedreigingen. Op mijn kabinet als staatssecretaris was er ook al een bomalarm en er arriveerde al eveneens een poederbrief, maar als dit in je eigen huis gebeurt, is dit zeker niet prettig. Ik hoop dat zoiets in de toekomst niet meer voorkomt”, aldus Francken.

(Lees verder onder de video)

Gerechtsgebouw

Vandaag was er opnieuw een incident met een verdacht poeder, deze keer in het gerechtsgebouw van Leuven. Maar volgens de eerste testen van de Civiele Bescherming blijkt het poeder onschadelijk, zo meldt de Leuvense lokale politie. Wat het poeder precies is en waar het vandaag komt, moet nog verder onderzocht worden. Het Leuvense gerechtsgebouw is intussen weer vrijgegeven.

Het poeder werd deze voormiddag rond 10.30 uur aangetroffen in een postbak, waarin verschillende brieven en postpakjes lagen. Meteen na de vondst kwamen politie en brandweer ter plaatse en werd de civiele bescherming opgeroepen. In afwachting van de komst van de civiele bescherming liet de politie de verschillende afdelingen ontruimen waar de postbak was langs geweest. Eenmaal de civiele bescherming het poeder had meegenomen voor onderzoek en niemand onwel bleek, werd het gerechtsgebouw vrijgegeven.

“Uit de eerste testen blijkt dat het poeder onschadelijk is”, zegt Nicolas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie. “Wat het precies is en waar het vandaan komt, is nog onduidelijk. Enkele maanden geleden hebben we wel een gelijkaardig incident gehad in Haasrode en toen bleek het om kalk te gaan, afkomstig was van renovatiewerken. Mogelijk is er nu iets gelijkaardigs aan de hand maar dat wordt nog onderzocht.”