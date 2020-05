Podologen mogen vandaag wel aan de slag, pedicures moeten wachten tot 18 mei BCL

04 mei 2020

12u30 0 Podologen mogen vandaag terug aan de slag, gespecialiseerde voetverzorgers en pedicures niet. Nadat in onze krant vandaag een ‘medisch pedicure’ getuigde over haar heropstart, ontstond er heel wat verwarring binnen de beroepsgroepen. Klanten die een afspraak willen maken bij hun voetverzorger, moeten dus nog geduld oefenen tot minstens 18 mei.

Op pagina 4 van onze krant vandaag getuigt pedicure Ingrid over hoe ze zich bij de heropstart zal moeten aanpassen en extra beschermen. Pedicures mogen echter niet vandaag, maar tot nader order pas op 18 mei terug aan de slag. De podologen, zij die de driejarige bacheloropleiding volgden en een paramedisch statuut bezitten, mogen vandaag wél al werken. Podologen zijn de specialisten die onder meer ook schoenadviezen en zooltherapie voorschrijven.

“De term ‘medische pedicure’ wordt vandaag niet meer gebruikt”, zegt Annick Pauwels van de Belgische vereniging van gespecialiseerde voetverzorgers. “Gespecialiseerde voetverzorger is de juiste benaming van het beroep dat in de volksmond vaak ‘medisch pedicure’ wordt genoemd. Onze groep is momenteel nog niet paramedisch erkend - wat pedologen wel zijn - waardoor wij onder hetzelfde paritair comité als de schoonheidsspecialisten, massagesalons en wellness vallen. Die groep kan ten vroegste op 18 mei terug werken.”

