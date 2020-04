Plots ook nog 241 corona-overlijdens in Vlaamse rusthuizen gerapporteerd, “rekening houden met aanzienlijk extra aantal sterfgevallen in woonzorgcentra” ADN

07 april 2020

12u00

Bron: Belga 18 Het aantal doden door het coronavirus in ons land heeft de kaap van de 2.000 overschreden, tot 2.035. Het gaat om een forse stijging. Die is vooral te wijten aan een extra rapportering van overlijdens in de Vlaamse rusthuizen, met terugwerkende kracht. Tussen 1 en 4 april blijken daar 241 mensen overleden. De overlijdens voor 1 april zijn bovendien nog niet meegerekend.



Het aantal bewoners van woonzorgcentra die de afgelopen dagen overleden zijn aan Covid-19 worden vanaf nu ook opgenomen in de officiële cijfers van Sciensano. Het merendeel daarvan was “vermoedelijk” besmet en werd niet getest, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Door het nieuwe telsysteem is een grote toename van het aantal overlijdens mogelijk.

Soms gaat het om bevestigde gevallen, soms op basis van sterke vermoedens Viroloog Steven Van Gucht

Woonzorgcentra

Het gaat over bewoners van de woonzorgcentra die tussen 2 april tot dinsdag 7 april overleden zijn, waarvan het merendeel slechts symptomen vertoonden en een kleiner - onbekend - aantal bevestigd besmet was met het coronavirus. “In de rusthuizen gaat het om mensen van heel hoge leeftijd, met heel wat onderliggende aandoeningen”, verklaarde viroloog Steven Van Gucht. “Soms gaat het om bevestigde gevallen, soms op basis van sterke vermoedens.”



Tot nu toe werd er slechts met mondjesmaat getest op het coronavirus in de woonzorgcentra. Vanaf nu zullen de centra 20.000 testkits krijgen, waarvan 11.000 voor Vlaanderen. Bovenop de overlijdens in rusthuizen meldden de woordvoerders de afgelopen 24 uur 162 corona-overlijdens.

Nog correcties

De nieuwe cijfers voor de rusthuizen betekenen ook dat we vóór 1 april rekening moeten houden met het feit dat een “aanzienlijk aantal sterfgevallen” in woonzorgcentra in Vlaanderen nog niet in de cijfers is opgenomen. Deze correcties moeten nog worden uitgevoerd.

Vanaf 6 april worden sterfgevallen in Vlaamse woonzorgcentra systematisch, maar met een vertraging van twee dagen, toegevoegd. Cijfers voor woonzorgcentra in Wallonië en Brussel werden al eerder opgenomen.

