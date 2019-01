Plopsaland krijgt hotel, camping en 100 vakantiehuisjes GUS

07 januari 2019

17u30 1 Plopsa heeft al pretparken en waterparken en tegen de zomer van 2020 mag het ook een hotel met 117 kamers, goed voor 500 bedden, aan dat lijstje toevoegen.

In De Panne, op de terreinen van Plopsaland, is de bouw gestart met het uitgraven van een put van vier meter diep voor de 39 ondergrondse parkeerplaatsen. In drie fasen wordt het Plopsa-hotel opgetrokken. Dat betekent drie grote kranen op de bouwwerf maar ook een half jaar tijdswinst want het schiet veel sneller op dan het project in één keer te realiseren.

Van de 117 kamers zullen er 25 ingericht worden volgens een thema zoals Piet Piraat, Heidi maar ook FC De Kampioenen en Kaatje. Daarnaast komen een buffetrestaurant, twee bars en drie vergaderzalen. Plopsa investeert 20 miljoen euro in zijn allereerste hotel waar 50 mensen aan de slag kunnen. Om die extra stroom bezoekers de baas te kunnen, breidt het de openingsuren van zijn zwembad uit.

Verder bereidt Plopsa in De Panne ook een vakantiepark voor met een camping en 100 vakantiehuisjes. “Ons pretpark is met de komst van een indoorzone, het theater en waterpark uitgegroeid tot een meerdaagse bestemming. Vandaar de investering in het verblijfstoerisme”, geeft Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof mee.