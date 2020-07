Plopsaland, Bellewaerde en Boudewijnpark verhogen geleidelijk capaciteit kv

06 juli 2020

20u18

Bron: Belga 0 De West-Vlaamse pretparken verhogen geleidelijk aan de capaciteit in hun parken. Dat blijkt vandaag uit een rondvraag. Omdat er geen testweekends waren, waren de pretparken op 1 juli aan nog lagere capaciteit gestart dan voorheen gepland. Na één week verhogen de pretparken stilaan de capaciteit omdat alles vlot en veilig verloopt.

Zowel Plopsaland in De Panne als Bellewaerde in Ieper startten op 1 juli aan een lagere capaciteit dan gepland. Na evaluatie van de eerste dagen werd de capaciteit afgelopen weekend opgetrokken. Ook in het Boudewijnpark zijn er voortaan dagelijks drie dolfijnenshows. Per show worden 200 toeschouwers toegelaten. Het park hoopt het aantal shows nog op te trekken en wil vanaf augustus meer mensen toelaten per show.

In Plopsaland De Panne ligt de capaciteit ondertussen op 40 procent van de normale capaciteit. "We merken dat de regels zeer goed worden opgevolgd dus we konden veilig de capaciteit verhogen", klinkt het.



Ook in Bellewaerde was dat het geval. Daar ging de capaciteit van 1.500 bezoekers naar 4.000 à 5.000 bezoekers. "Mensen houden zich aan de regels en zijn blij dat we maatregelen nemen. Iedereen draagt ook goed zijn mondmasker", vertelt woordvoerder van Bellewaerde Filip Van Dorpe.

Ondanks het slechte weer draaien de pretparken goed. Zowel Plopsaland als Bellewaerde waren zo goed als uitverkocht in de eerste week. Ook in het Boudewijnpark is de opkomst goed. "Op zondag was er iets minder volk door het slechte weer, maar de rest van het weekend was goed. We hopen dat alles in stijgende lijn blijft gaan", klinkt het.