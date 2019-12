Plopsa neemt het indoorpretpark Comics Station Antwerp over kg

23 december 2019

19u33

Bron: Belga 80 Comic Station Antwerp, het themapark rond stripfiguren in het station Antwerpen-Centraal, heeft in de Plopsa Group een overnemer gevonden. Dat heeft Plopsa Group vanavond bekendgemaakt. Het bedrijf wil naar eigen zeggen de komende jaren 5 miljoen euro in het belevingspark investeren.

Comics Station is momenteel gesloten en zal pas tegen de paasvakantie opnieuw de deuren openen en dat onder een nieuwe, nog bekend te maken naam.

“We willen niet overhaast te werk gaan. Er moeten een aantal aanpassingen gebeuren vooraleer het park opnieuw kan openen. Bepaalde thema’s blijven, andere verdwijnen en uiteraard zal er ook Studio 100-content toegevoegd worden. Zo komt er bijvoorbeeld een dagelijkse Bumba Show”, aldus Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof in een persbericht. Aan de geplande wijzigingen en investeringen hangt een prijskaartje van 5 miljoen euro, gespreid over de volgende jaren.

Plopsa sluit ook een nieuwe overeenkomst met Standaard Uitgeverij rond de stripfiguren van SU in het park. Die zullen niet verdwijnen uit het themapark. “We werken al met Studio 100 samen rond strips”, zegt Jeroen Overstijns, CEO van Standaard Uitgeverij. “Voor ons is het dus logisch dat onze stripfiguren bij deze nieuwe aandeelhouders mee de dragende kracht blijven van het park, naast vanzelfsprekend de Studio 100-figuren zelf. Daarom hebben we met veel plezier met Plopsa een overeenkomst gesloten op lange termijn.”

Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Toerisme, reageert tevreden: “Een bedrijf als Plopsa kan Comics Station met meer power in de markt zetten. We zijn blij dat die fijne attractie daardoor nieuw leven wordt ingeblazen.”

Slechte papieren

Het indoor themapark opende in 2017 de deuren en zit al langer in slechte papieren. De laatste maanden waren de huidige aandeelhouders, PMV, Vermec en Standaard Uitgeverij, op zoek naar nieuwe partners om het park te redden. Uiteindelijk werd gekozen voor een volledige verkoop. Plopsa werd overigens al eerder gesignaleerd als een mogelijke overnemer, maar in augustus zei het bedrijf nog dat het van een eventuele overname afzag na een marktstudie.