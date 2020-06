Plopsa en Bellewaerde plannen oefenweekends met testpubliek voor heropening in juli HAA

04 juni 2020

15u15

Bron: Belga 0 Bellewaerde en Plopsa willen deze maand testweekends organiseren om de heropening van de pretparken in juli voor te bereiden. Dat zeggen algemeen directeur van Bellewaerde Stefaan Lemey en directeur van pretparkgroep Plopsa Steve Van den Kerkhof.

Belgische pretparken mogen vanaf 1 juli heropenen, zo raakte gisteren bekend na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Om die heropening vlot te laten verlopen, willen verschillende pretparken in juni al enkele testweekends organiseren. Daarbij is het de bedoeling dat de genomen maatregelen in de parken getest worden door een klein testpubliek.

"Wij zouden graag twee testweekends doen”, vertelt Van den Kerkhof. “Zo kunnen we op 1 juli zeker in volledige veiligheid op een derde van de capaciteit starten. Zonder de testweekends zullen we in juli eerst nog moeten testen", klinkt het. Ook Bellewaerde wil testweekends. "Ik vind het heel erg jammer dat we pas in juli kunnen openen. Wij waren echt goed voorbereid op een heropening in de week van 8 juni. Testweekends zouden voor ons al iets kunnen goedmaken", vertelt Stefaan Lemey van Bellewaerde.

Ik vraag me af waarom het nu niet verantwoord is om een pretpark te openen, terwijl het wel verantwoord is om dierenparken te openen Steven Van den Kerkhof van Plopsa

Buurlanden

De pretparken namen al heel wat maatregelen om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Zo zijn er onder meer looprichtingen aangeduid, werken ze met een online ticketsysteem en wordt de capaciteit tot op de helft of zelfs één derde gebracht. "Het is jammer dat we ondanks die voorbereidingen nog niet mogen opengaan. Ik vraag me af waarom het nu niet verantwoord is om een pretpark te openen, terwijl het wel verantwoord is om dierenparken te openen", aldus Van den Kerkhof.

De pretparken zijn daarnaast niet tevreden dat Belgen wel al over de grens naar pretparken in de buurlanden kunnen gaan. "Ik gun het andere pretparken en dierenparken zeker, maar ik vraag me af waar de logica is in die beslissing", klinkt het nog.

