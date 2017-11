Plooien tussen Wouter Van Besien en Tom Meeuws (Samen) gladgestreken KVDS KVE

19u33

In Antwerpen hebben de Samen-kopstukken Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (sp.a) de plooien gladgestreken, na de heisa rond contacten tussen Meeuws en medewerkers van vastgoedontwikkelaar Land Invest, onder wie Erik Van der Paal. Dat meldt Samen.

Van Besien had gisteren nog gezegd dat hij van Meeuws volledige transparantie zou vragen, omdat integriteit door Samen als cruciaal wordt gezien.

Van Besien heeft het in een reactie over "een noodzakelijk gesprek" dat met Meeuws heeft plaatsgevonden. "De conclusies van het gesprek zijn duidelijk", zegt hij nu. "Tom Meeuws zet zijn activiteiten stop voor het advieskantoor EVConsult om elke twijfel uit te sluiten."

Van Besien wil het debat over Land Invest en projecten zoals de Slachthuissite nu naar eigen zeggen weer herleiden naar de inhoud. "Zowel N-VA als Land Invest hebben de afgelopen dagen conversaties en foto's van een privé-communiefeestje aangeboden aan meerdere redacties", stelt hij nog. "Dit is ongezien. Het politiek debat is naar een zeer laag niveau gezakt. Laten we Antwerpen terug centraal zetten, en het debat over de inhoud voeren."

"Inschattingsfout"

Meeuws van zijn kant zou zich nu wél expliciet tegen het project op de Slachthuissite kanten. "De plannen van de Slachthuissite gaan in het voorontwerp RUP in tegen de belangen van de Antwerpenaren", laat hij weten in dezelfde mededeling. "Samen zal er alles aan doen om die in deze vorm niet te laten doorgaan." Het whatsappverkeer met Land Invest noemt hij "een inschattingsfout".

Samen wil nu verder gaan met kritische vragen over de Slachthuissite, zoals over het grote aantal woningen die er zouden worden gebouwd en waarom kritische adviezen van verschillende stedelijke adviesorganen tot op heden "aan de kant zijn geschoven".