Plofkraak op geldautomaat mislukt in Borsbeek Patrick Lefelon

19 november 2018

06u02 0 Vanmorgen rond 4u30 is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van Argenta in de Schanslaan in Borsbeek. Onbekenden probeerden met een gasontploffing de geldautomaat open te breken. De plofkraak mislukte en de daders sloegen op de vlucht.

Er werd wel wat schade aangericht aan het gebouw maar de bewoner die boven het kantoor woont, bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om het kleine bankkantoor te verluchten en de schade op te ruimen.



In september rolde de federale gerechtelijke politie van Antwerpen een Nederlandse bende op die het afgelopen jaar minstens zes plofkraken uitvoerde in Vlaanderen. Zij maakten 560.000 euro buit. In totaal werden acht verdachten gearresteerd. Zij zitten nog in de cel.