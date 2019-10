Plofkraak op bankkantoor in Sint-Niklaas IB

30 oktober 2019

04u54

Bron: VRT, Radio 1 10 In Sint-Niklaas is een bankkantoor van Argenta deze nacht doelwit geworden van een plofkraak. Dat meldt de VRT.

De schade is volgens de zender groot, maar het is voorlopig onduidelijk of er iets buitgemaakt is. De plofkraak zou rond twee uur 's nachts plaatsgevonden hebben.

Vorige week vonden al twee soortgelijke plofkraken plaats in Stabroek en Essen, in de provincie Antwerpen.

Later meer.