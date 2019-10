Plofkraak op bankkantoor in Herselt kv

06 oktober 2019

05u46

Bron: Belga 0 In Herselt, in de provincie Antwerpen, is een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Dat meldt Radio 1. De overval gebeurde rond middernacht.

Als gevolg van de plofkraak zou het appartementsgebouw waarin het kantoor gevestigd is, kampen met stabiliteitsproblemen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Of de overvallers iets hebben kunnen buitmaken, is voorlopig onduidelijk.