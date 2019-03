Plofkraak op bankautomaat in Eupen avh

15 maart 2019

09u25

Bron: Belga 0 Afgelopen nacht hebben onbekenden de bankautomaat aan de buitenzijde van het postkantoor in Eupen opgeblazen. Dat meldt de procureur des Konings van Eupen, Andrea Tilgenkamp.

De plofkraak gebeurde omstreeks 4 uur in de ochtend. De plaats is momenteel afgezet. “Voor de aankomst van het labo van de gerechtelijke politie, moest verzekerd worden dat er geen explosief materiaal meer aanwezig was in de automaat”, aldus de procureur.