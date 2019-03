Plofkraak op Argenta-bank in Wezet

13 maart 2019

In het Luikse Wezet (Visé) is een filiaal van de bank Argenta afgelopen nacht aangevallen met explosieven. Dat bevestigt het parket van Luik, nadat Sudpresse over de plofkraak had bericht.