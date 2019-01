Pleidooien over verbod onverdoofd slachten trekken volle rechtszaal kv

23 januari 2019

20u58

Bron: Belga 0 Het is eerder zeldzaam bij dit rechtscollege, maar vanmiddag zat de rechtszaal van het Grondwettelijk Hof eivol. De aanleiding: de pleidooien van de advocaten in de beroepsprocedure die Joodse en islamitische organisaties hebben ingeleid tegen de Waalse en Vlaamse decreten die een verbod op onverdoofd slachten invoeren.

Verscheidene Joodse en islamitische religieuze organisaties, waaronder het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) en de Moslimexecutieve, dienden in november 2017 een beroep tot nietigverklaring in bij het Hof. Ze viseren de decreten die het onverdoofd slachten verbieden in Vlaanderen en Wallonië. Het Vlaamse decreet is sinds januari van kracht, het Waalse vanaf 1 september.

"Er is een zeer grote mobilisatie", verzekerde CCOJB-voorzitter Yohan Benizri. "Onze argumenten zijn onderbouwd. We verzetten ons niet tegen de wetten van ons land, maar het is noodzakelijk om de wettelijkheid ervan na te gaan." De organisaties voelen zich gesterkt door het Europese Hof van Justitie, dat in mei vorig jaar oordeelde dat de beslissing om enkel nog onverdoofde slachtingen toe te laten in erkende slachthuizen niet strijdig was met de vrijheid van godsdienst.



Dierenrechtenorganisatie Gaia wees er op haar beurt op dat rituele slachtingen an sich niet ter discussie worden gesteld, maar enkel het feit dat de dieren niet verdoofd worden. Voor voorzitter Michel Vandenbosch is verdoofd slachten "onontbeerlijk om het vermijdbare lijden van dieren te voorkomen".