Pleidooi voor meer ruimte voor fietsers op Antwerps verkeerscongres TT

21 november 2018

18u00

Bron: Belga 0 In het Felix Pakhuis op het Antwerpse Eilandje zijn vertegenwoordigers van de stad, lokale politie, de academische wereld en mobiliteitsorganisaties samengekomen voor de zesde editie van de tweejaarlijkse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. De aandacht ging - niet voor het eerst - vooral naar het terugdringen van het aantal ongevallen met fietsers als slachtoffers. Door de toename van het aantal fietsers in de stad hebben zij veel meer ruimte nodig, klonk het onder meer.

Het totaal aantal letselongevallen is in Antwerpen dan wel in dalende lijn, het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers is dat niet. In 2017 vielen er 15 doden in het verkeer, meer dan dubbel zoveel als het jaar voordien. Zes van de slachtoffers waren fietsers. Die nominale stijging is volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) te betreuren, maar zou gezien de forse stijging van het aantal fietsers ook weer niet moeten verbazen.

Nog volgens De Wever zit Antwerpen niet stil rond het verbeteren van de verkeersveiligheid, met onder meer het wegwerken van 'missing links' op fietsassen, het omvormen van het grootste deel van de binnenstad tot woonerf en het uitbreiden van de zones 30 - al moet de infrastructuur op veel plaatsen wel nog worden aangepast om dat ook af te dwingen. "Maar dat is een complexe materie", zegt De Wever.



"We plaatsen bijvoorbeeld veel rijbaankussens, maar de hulpdiensten ondervinden daar hinder van en omwonenden klagen over geluidsoverlast en trillingen. We verwachten ook veel van intelligente snelheidsbeperking in voertuigen en rollen dat al uit naar 50 stedelijke voertuigen, maar er zijn nog technische uitdagingen zoals veranderende snelheidslimieten in schoolomgevingen. Deze Staten-Generaal maakt deel uit van onze zoektocht naar oplossingen.”

Dezelfde boodschap was te horen van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V), die voorstelde minder gebruik te maken van verkeersdrempels en rijbaankussens, ook al omdat die ook zorgen voor een hogere uitstoot van de wagens die erover rijden.

Meer ruimte voor fietsers

Het verkeersveiligheidscongres had de Nederlandse academicus Berry den Brinker (VU Amsterdam) uitgenodigd als keynote speaker. Die deed een oproep om meer ruimte te voorzien voor dat toenemend aantal fietsers, maar niet altijd door fietspaden aan te leggen. "Vaak gaat dat ten koste van voetpaden, wat dan weer conflicten met voetgangers creëert", zegt hij. "Maar ook als je het fietspad niet voldoende breed of comfortabel of goed gemarkeerd kan maken, kan je het beter niet doen. Fietsers hebben immers verschillende snelheden, en obstakels die hen scheiden van de rijbaan om hen te beschermen zijn niet altijd goed zichtbaar. Zo gebeuren er veel fietsongevallen, maar die zijn sterk ondergeregistreerd omdat in 85 procent van de gevallen de politie er niet bijgeroepen wordt."

Volgens den Brinker is een beter alternatief voor een fietspad in zulke situaties ervoor te zorgen dat de wagen "niet langer de dominante factor is" in de stad, bijvoorbeeld door fietsstraten te creëren waar wagens achter fietsers moeten blijven. Den Brinker suggereerde ook om wagens in de stad af te remmen door middel van het wegdek, bijvoorbeeld met kasseien, maar aan de zijkanten van de rijbaan dan wel asfaltstroken te voorzien voor fietsers.