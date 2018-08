Pleidooi voor gesloten grenzen en respect voor het Nederlands op IJzerwake Redactie

26 augustus 2018

13u47

Bron: Belga 0 Voorzitter Wim De Wit van de IJzerwake heeft zondag gewaarschuwd voor de islam, die hij een "oorlogsdreiging" noemde. "Wil Vlaanderen zijn identiteit bewaren, dan moet het roer worden omgegooid." De Wit waarschuwde ook dat de Vlaams-nationale stem dreigt verloren te gaan door versnippering. Gastspreker Guido Moons pleitte voor de afschaffing van de faciliteiten.

De IJzerwake werd 17 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging als reactie op de te zachte koers van de IJzerbedevaart aan de IJzertoren in Diksmuide. De meeting wordt sindsdien georganiseerd op de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper). Behalve heel wat Vlaams Belang-kopstukken tekenden ook Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters present. De organisatie telde zo'n 3.200 deelnemers, iets minder dan vorig jaar.

De Wit betreurde dat het klassieke Vlaamse gezin niet meer verdragen wordt en had het over de "oorlogsdreiging" die van de islam uitgaat. "Het gaat om grote groepen migranten die hier voor zichzelf een betere toekomst zoeken, maar weigeren om zich aan te passen aan het gastland", aldus de voorzitter die met een beschuldigende vinger wees naar de politici, "die met een feitelijke opengrenzenpolitiek de massa-imigratie toelaten".

De wetgeving laat 'wereldvreemde' rechters toe om een "ontspoorde interpretatie te geven aan nobele begrippen als mensenrechten en non-discriminatie". Vlaanderen moet het roer omgooien om zijn identiteit te kunnen bewaren. Dat het anders kan bewijzen voor De Wit landen als Polen, Hongarije, Slovakije, Kroatië, Tsjechië, Oostenrijk en Italië.

Daarom moeten voor hem de grenzen toe. En de migranten die in Vlaanderen blijven, moeten onze taal leren en de normen en waarden respecteren waarop de Vlaamse gemeenschap is opgebouwd. "Op dat vlak kunnen wij geen duimbreed toegeven!", klonk het.

Versnippering

Voor de IJzerwake is de Vlaamse onafhankelijkheid de "eerste en meest noodzakelijke stap" richting oplossing. Maar daarvoor moeten alle Vlaamse partijen de handen in elkaar slaan, met de V-partijen op kop. Maar De Wit waarschuwde dat de Vlaams-nationale stem verloren dreigt te gaan aan versnippering: "We hebben een Vuye&Wouters-fractie zonder partij, het Vlaams Belang zit nog steeds achter het ondemocratische cordon, N-VA verliest van zijn pluimen, mede als gevolg van de communautaire stilstand."

De Wit hekelde ook de uitholling van de taalwetgeving en het gebrek aan respect voor "onze taal" in Brussel. Gastspreker Guido Moons, voormalig voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), ging in op het Nederlands als één van de fundamenten van de Vlaamse identiteit en haalde bijzonder scherp uit naar de faciliteiten, "die de voorbije 56 jaar hun doel als integratiebevorderende maatregel volledig gemist" hebben.

Moons pleitte dan ook onomwonden voor het afschaffen van de faciliteiten. Hij verwees naar de antifaciliteitenmeeting die de VVB op 13 september in Ronse organiseert met getuigenissen uit Ronse - de gemeenteraad keurde een motie goed voor de afschaffing van de faciliteiten - en uit de Vlaams-Brabantse rand.

Guido Moons haalde ook uit naar de verengelsing van ons hoger onderwijs, waardoor de democratisering van het onderwijs op het spel staat.